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Хуситы ударили по аэропорту. Израиль призвал к срочной эвакуации

12:54 806

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

Сариа также отметил, что в результате атаки движение судов в районе аэропорта было приостановлено практически на час. Он подчеркнул, что эта атака по аэропорту Тель-Авива стала третьей за последние сутки.

Хуситы заверили, что продолжат свои «военные операции» в поддержку палестинского народа до тех пор, пока не прекратится агрессия, развязанная Израилем против сектора Газа.

После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала предупреждение о срочной эвакуации из трех портов Йемена, контролируемых хуситами, в преддверии возможных авиаударов.

Как пишет Times of Israel, представитель Армии обороны Израиля, говорящий на арабском языке, полковник Авичай Адраи предупредил йеменцев, чтобы они держались подальше от портов Рас-Иса, Ходейда и Салиф на западном побережье.

«В связи с тем, что хуситы используют порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них для вашей собственной безопасности до дальнейшего уведомления», - говорится в предупреждении израильской армии.

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