Азербайджан зальет дождями

Завтра, 15 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В ночь с 14 на 15 мая и к вечеру в некоторых местах ожидаются осадки, местами ливневого характера, не исключаются грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, град и туман. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в высокогорных районах выпадет снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 16-21° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 10-15° тепла.