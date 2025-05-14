Ядерные переговоры Ирана и Европы в Стамбуле

Иран и страны «евротройки» — Великобритания, Германия и Франция — планируют провести 16 мая в Стамбуле переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел.
Главной темой встречи станет урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы.
О проведении переговоров сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«В пятницу в Стамбуле состоятся переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел», — заявил Аракчи журналистам.
Переговоры направлены на поиск дипломатического решения кризиса, вызванного разногласиями по поводу ядерной программы Тегерана. Ожидается, что стороны обсудят возможные шаги по снижению напряженности и обеспечению соблюдения международных соглашений.