Зеленский назвал свои ожидания от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США «мощный» санкционный пакет против России, пишет издание Spiegel. Украинский лидер также призвал убедить Дональда Трампа во лжи Кремля.

«И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты могли увидеть, что (президент России Владимир) Путин этого не хочет», - отметил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет «сильным и очень опасным» для россиян.

Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.