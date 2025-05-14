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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Зеленский назвал свои ожидания от Трампа

13:12 452

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США «мощный» санкционный пакет против России, пишет издание Spiegel. Украинский лидер также призвал убедить Дональда Трампа во лжи Кремля.  

«И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты могли увидеть, что (президент России Владимир) Путин этого не хочет», - отметил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет «сильным и очень опасным» для россиян.

Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.

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