Главу снесшей дом с жильцами стройкомпании отпустили домой

В Хатаинском районном суде было рассмотрено ходатайство о переводе под домашний арест генерального директора строительной компании Melissa Group Галиба Мамедова, арестованного в связи с незаконным сносом дома в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сульханы Гаджиевой ходатайство было удовлетворено, и Г.Мамедов был переведён под домашний арест.

Галиб Мамедов, владелец строительной компании Melissa Group, проводившей снос в поселке Алатава Ясамальского района Баку, и водитель экскаватора этой компании Гала Эйнуллаев были задержаны 28 марта этого года. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Обоим лицам предъявлено обвинение по статье 186.2.1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб потерпевшему).