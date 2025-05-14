Трамп делает ставку на Ливан без «Хезболлы»

Эти слова прозвучали в ходе его выступления на саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан имеет шанс избавиться от влияния шиитского движения «Хезболла» на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Трамп выразил надежду, что новое руководство Ливана сможет восстановить эффективное государство, свободное от контроля «Хезболлы».

«В Ливане есть новый шанс на будущее, свободное от влияния «Хезболлы», если новый президент и премьер-министр смогут восстановить эффективное ливанское государство. Сейчас есть возможность построить Ливан, который будет процветать в мире со своими соседями. Я думаю, положение вещей действительно поменяется», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также отметил, что возлагает большие надежды на нового посла США в Ливане Мишеля Иссу, назначенного в марте. Исса, американский предприниматель и инвестор ливанского происхождения, был охарактеризован Трампом как «друг президента».

Между тем президент Ливана генерал Джозеф Аун ранее заявил, что в будущем члены «Хезболлы» могут быть включены в состав вооруженных сил страны. По его словам, отношения с руководством «Хезболлы» остаются позитивными и прямыми, а шиитская милиция не препятствует действиям ливанской армии в южных районах страны.