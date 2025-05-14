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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Трамп делает ставку на Ливан без «Хезболлы»

13:24 234

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан имеет шанс избавиться от влияния шиитского движения «Хезболла» на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Эти слова прозвучали в ходе его выступления на саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Трамп выразил надежду, что новое руководство Ливана сможет восстановить эффективное государство, свободное от контроля «Хезболлы».

«В Ливане есть новый шанс на будущее, свободное от влияния «Хезболлы», если новый президент и премьер-министр смогут восстановить эффективное ливанское государство. Сейчас есть возможность построить Ливан, который будет процветать в мире со своими соседями. Я думаю, положение вещей действительно поменяется», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также отметил, что возлагает большие надежды на нового посла США в Ливане Мишеля Иссу, назначенного в марте. Исса, американский предприниматель и инвестор ливанского происхождения, был охарактеризован Трампом как «друг президента».

Между тем президент Ливана генерал Джозеф Аун ранее заявил, что в будущем члены «Хезболлы» могут быть включены в состав вооруженных сил страны. По его словам, отношения с руководством «Хезболлы» остаются позитивными и прямыми, а шиитская милиция не препятствует действиям ливанской армии в южных районах страны.

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