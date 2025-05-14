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США о важности встречи в Стамбуле
Новость дня
США о важности встречи в Стамбуле

Азербайджан и Турция обсудили мобилизацию и цифровизацию

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13:32 211

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным секретарём Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем посетила Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу.

На встрече, организованной Совбезом Азербайджана, выступил начальник Госслужбы Мурсал Ибрагимов, который подчеркнул, что «братство и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические корни».

В свою очередь, Мемиш отметил важность углубления отношений между двумя странами, а также сотрудничества в военной сфере и обмена опытом.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с процессом призыва на военную службу, медицинским освидетельствованием, правом на отсрочку, подготовкой к мобилизации в мирное и военное время, автоматизацией процессов, цифровизацией и рядом других важных тем.

По итогам встречи гостям были вручены символические подарки, а также сделана памятная фотография.

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