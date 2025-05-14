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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Рейтинг Зеленского вырос перед переговорами с Россией

13:37 204

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в первой половине мая 2025 года заметно вырос, достигнув 74 процентов.

Такие данные представил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, уровень доверия к Зеленскому увеличился по сравнению с предыдущим исследованием, когда его поддерживали 69 процентов граждан. При этом доля тех, кто не доверяет президенту, снизилась с 24 до 22 процентов.

Опрос проводился с 2 по 12 мая и охватил более тысячи граждан Украины, проживающих на территории страны.

Изменения в рейтинге Зеленского произошли на фоне инициативы президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной. 11 мая Путин предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле, чтобы обсудить возможности урегулирования отношений.

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