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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Кремль о переговорах с Украиной в Стамбуле

13:41 195

Кремль пока не раскрывает, кто представит Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Но российская делегация обязательно будет там 14 мая и будет ждать представителей Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», - ответил он на вопрос, можно ли уже представить состав российской делегации.

Песков подчеркнул, что все, сказанное президентом РФ Владимиром Путиным в ночном заявлении 11 мая, сохраняет свою актуальность. «Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра», - напомнил пресс-секретарь главы государства.

Переговоры в Стамбуле запланированы на 15 мая. Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет результативной только при личном присутствии Путина. Кремль пока не дал четкого ответа об участии российского лидера. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возможность проведения встречи, но детали не разглашаются.

В свою очередь, Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам, если это поможет достичь мира. Зеленский также выразил надежду на участие американского лидера в стамбульской встрече.

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