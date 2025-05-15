USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана

ОБНОВЛЕНО 00:23
00:23 6353

В рамках диалога с США обсуждаются различные инициативы, направленные на достижение мира в регионе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, комментируя заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Уиткофф упомянул возможность присоединения Армении и Азербайджана к «Авраамовым соглашениям» о мире, указав, что подобные обсуждения могут открыть новые перспективы для региона.

*** 13:46

Cпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что США предложат Азербайджану в ближайшее время присоединиться к Авраамовым соглашениям (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем). Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

По словам Уиткоффа, в течение нескольких месяцев к соглашениям могут присоединиться 4–6 стран, включая Азербайджан, Армению, Сирию и Ливан.

«Я прогнозирую, что в ближайшем будущем появится возможность для нормализации отношений в Ливане и Сирии. Эти страны скоро могут присоединиться к Авраамовым мирным соглашениям. Также к этим соглашениям могут присоединиться Азербайджан и Армения», — отметил он. Уиткофф добавил, что Азербайджан и Армения находятся на пороге урегулирования своего конфликта.

Авраамовы соглашения, подписанные в 2020–2021 годах, представляют собой ряд договоров, способствующих нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Они укрепили сотрудничество в таких сферах, как оборона, кибербезопасность, торговля и инвестиции.

Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду
Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду объектив haqqin.az
00:31 123
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана ОБНОВЛЕНО 00:23
00:23 6354
Кто поджигает Ливию?
Кто поджигает Ливию? главный вопрос haqqin.az
14 мая 2025, 18:48 3047
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор
14 мая 2025, 21:48 3258
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 17:10 5230
Зеленский вылетел в Анкару
Зеленский вылетел в Анкару ОБНОВЛЕНО 00:35
14 мая 2025, 00:35 9993
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии видео
14 мая 2025, 23:54 819
Ошеломительные потери России в Украине
Ошеломительные потери России в Украине
14 мая 2025, 23:33 1851
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
14 мая 2025, 23:26 890
Трамп продал катарцам 160 самолетов
Трамп продал катарцам 160 самолетов
14 мая 2025, 22:49 2158
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана фото, видео, обновлено
14 мая 2025, 20:56 2511

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду
Сирийцы празднуют Трампа, а вьетнамцы - Будду объектив haqqin.az
00:31 123
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана ОБНОВЛЕНО 00:23
00:23 6354
Кто поджигает Ливию?
Кто поджигает Ливию? главный вопрос haqqin.az
14 мая 2025, 18:48 3047
Мир задумался после визита Алиева в Китай…
Мир задумался после визита Алиева в Китай… наш обзор
14 мая 2025, 21:48 3258
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема; все еще актуально
14 мая 2025, 17:10 5230
Зеленский вылетел в Анкару
Зеленский вылетел в Анкару ОБНОВЛЕНО 00:35
14 мая 2025, 00:35 9993
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии
«Исламский джихад» устроил кровавый теракт в израильской Самарии видео
14 мая 2025, 23:54 819
Ошеломительные потери России в Украине
Ошеломительные потери России в Украине
14 мая 2025, 23:33 1851
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
Эмин Амруллаев доволен и оставляет все без изменений
14 мая 2025, 23:26 890
Трамп продал катарцам 160 самолетов
Трамп продал катарцам 160 самолетов
14 мая 2025, 22:49 2158
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана
«Сабах» в третий раз подряд стал чемпионом Азербайджана фото, видео, обновлено
14 мая 2025, 20:56 2511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться