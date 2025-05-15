Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана

В рамках диалога с США обсуждаются различные инициативы, направленные на достижение мира в регионе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, комментируя заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Уиткофф упомянул возможность присоединения Армении и Азербайджана к «Авраамовым соглашениям» о мире, указав, что подобные обсуждения могут открыть новые перспективы для региона.
*** 13:46
Cпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что США предложат Азербайджану в ближайшее время присоединиться к Авраамовым соглашениям (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем). Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.
По словам Уиткоффа, в течение нескольких месяцев к соглашениям могут присоединиться 4–6 стран, включая Азербайджан, Армению, Сирию и Ливан.
«Я прогнозирую, что в ближайшем будущем появится возможность для нормализации отношений в Ливане и Сирии. Эти страны скоро могут присоединиться к Авраамовым мирным соглашениям. Также к этим соглашениям могут присоединиться Азербайджан и Армения», — отметил он. Уиткофф добавил, что Азербайджан и Армения находятся на пороге урегулирования своего конфликта.
Авраамовы соглашения, подписанные в 2020–2021 годах, представляют собой ряд договоров, способствующих нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Они укрепили сотрудничество в таких сферах, как оборона, кибербезопасность, торговля и инвестиции.