Новый план Трампа по Азербайджану и Армении. Реакция Еревана

В рамках диалога с США обсуждаются различные инициативы, направленные на достижение мира в регионе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, комментируя заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Уиткофф упомянул возможность присоединения Армении и Азербайджана к «Авраамовым соглашениям» о мире, указав, что подобные обсуждения могут открыть новые перспективы для региона.

*** 13:46 Cпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что США предложат Азербайджану в ближайшее время присоединиться к Авраамовым соглашениям (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем). Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.