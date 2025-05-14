Ветерана Велиева в очередной раз оставили под арестом

В Хатаинский районный суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста в отношении председателя общественного объединения «Молодые ветераны» Гаджи Велиева. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Агиль Лайидж.

Велиев был задержан в начале апреля сотрудниками Главного управления полиции Баку. Позже Хатаинский районный суд арестовал его на 22 дня.

Велиеву инкриминируют статьи 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с применением насилия к потерпевшему либо с уничтожением или повреждением чужого имущества) и 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Азербайджана.

7 апреля сообщалось, что Бакинский апелляционный суд под председательством Анара Ибрагимова не удовлетворил жалобу об изменении меры пресечения в отношении Велиева.