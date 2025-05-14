Рахмон разрешил ставить лайки в соцсетях

Документ, в частности, исключает уголовную ответственность за лайки публикациям, которые власти считают экстремистскими или угрожающими общественному порядку.

В 2018 году Эмомали Рахмон подписал поправки к статье 179 Уголовного кодекса, согласно которым за публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и публичное оправдание террористической деятельности в сети было предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Таджикская служба «Радио Свобода» отмечает, что главный вопрос сейчас в том, будут ли осужденные по этой статье освобождены из тюрем. По официальной информации, в Таджикистане более 1500 человек были осуждены за лайки и комментарии к статьям, которые власти считают экстремистскими.