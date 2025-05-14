USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Рахмон разрешил ставить лайки в соцсетях

14:25 719

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за лайки и реакции в соцсетях, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ, в частности, исключает уголовную ответственность за лайки публикациям, которые власти считают экстремистскими или угрожающими общественному порядку.

В 2018 году Эмомали Рахмон подписал поправки к статье 179 Уголовного кодекса, согласно которым за публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и публичное оправдание террористической деятельности в сети было предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Таджикская служба «Радио Свобода» отмечает, что главный вопрос сейчас в том, будут ли осужденные по этой статье освобождены из тюрем. По официальной информации, в Таджикистане более 1500 человек были осуждены за лайки и комментарии к статьям, которые власти считают экстремистскими.

От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 633
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 3345
Спецборт Бразилии сел в Москве после обещания Лулы да Силвы поговорить с Путиным
Спецборт Бразилии сел в Москве после обещания Лулы да Силвы поговорить с Путиным обновлено 15:41
15:41 1944
Армения выразила готовность Азербайджану
Армения выразила готовность Азербайджану
14:59 2034
Кремль о графике Путина на 15 мая
Кремль о графике Путина на 15 мая обновлено 15:45
15:45 1628
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
14:16 1961
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении
13:46 4019
Путин не давал указания сообщать: Кремль о переговорах с Украиной в Стамбуле
Путин не давал указания сообщать: Кремль о переговорах с Украиной в Стамбуле
13:41 1981
Удар Европы по России: союзницы Москвы поддержали антироссийские санкции
Удар Европы по России: союзницы Москвы поддержали антироссийские санкции обновлено 13:48
13:48 6133
Пашинян снова залез под зонтик Путина
Пашинян снова залез под зонтик Путина новый поворот; все еще актуально
03:35 8315
Глава российской разведки о попытках госпереворота в Москве
Глава российской разведки о попытках госпереворота в Москве
12:14 4632

ЭТО ВАЖНО

От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 633
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 3345
Спецборт Бразилии сел в Москве после обещания Лулы да Силвы поговорить с Путиным
Спецборт Бразилии сел в Москве после обещания Лулы да Силвы поговорить с Путиным обновлено 15:41
15:41 1944
Армения выразила готовность Азербайджану
Армения выразила готовность Азербайджану
14:59 2034
Кремль о графике Путина на 15 мая
Кремль о графике Путина на 15 мая обновлено 15:45
15:45 1628
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
14:16 1961
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении
Новый план Трампа по Азербайджану и Армении
13:46 4019
Путин не давал указания сообщать: Кремль о переговорах с Украиной в Стамбуле
Путин не давал указания сообщать: Кремль о переговорах с Украиной в Стамбуле
13:41 1981
Удар Европы по России: союзницы Москвы поддержали антироссийские санкции
Удар Европы по России: союзницы Москвы поддержали антироссийские санкции обновлено 13:48
13:48 6133
Пашинян снова залез под зонтик Путина
Пашинян снова залез под зонтик Путина новый поворот; все еще актуально
03:35 8315
Глава российской разведки о попытках госпереворота в Москве
Глава российской разведки о попытках госпереворота в Москве
12:14 4632
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться