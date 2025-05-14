Сын Кочаряна устроил потасовку в парламенте

В парламенте Армении разгорелся конфликт между вице-спикером Акопом Аршакяном и оппозиционным депутатом Левоном Кочаряном, который перерос в потасовку между парламентариями.

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян в ходе выступления вспомнил слова Никола Пашиняна и Алена Симоняна, которые счел оскорблениями. «Пусть Ален Симонян будет осторожен и знает, что когда я выброшу его с места, а он сидит высоко, ему будет очень больно», - сказал Л.Кочарян.

Аршакян, возмущенный словами Кочаряна, не сдержал эмоций. «Эй, Левон, знай свои границы! Сядь на место и слушай, что тебе говорят! Не смей тыкать в меня пальцем!» — выкрикнул он. Далее Аршакян потребовал, чтобы Кочарян занял свое место, угрожая «вышвырнуть его из зала».

Оппозиционные депутаты бурно отреагировали на слова вице-спикера, что привело к потасовке с представителями правящей фракции «Гражданский договор». После этого Аршакян призвал к порядку, предложив оппозиции покинуть зал заседаний.