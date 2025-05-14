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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Кремль о графике Путина на 15 мая

обновлено 15:45
15:45 1632

15 мая у президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие встречи.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рабочие встречи запланированы у президента», — сказал Песков на просьбу раскрыть рабочий график президента на 15 мая.

В ответ на уточняющий вопрос, пройдут ли эти рабочие встречи в России, представитель Кремля повторил: «Рабочие встречи».

*** 14:56

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

По словам американского лидера, его участие может повлиять на решение Путина приехать на переговоры.

«Он (Путин) хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем», — сказал Трамп журналистам перед вылетом в Катар из Саудовской Аравии.

«Завтра у нас все расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал — если это спасет жизни, я поеду»,— добавил президент США.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле будет определяться в зависимости от обсуждаемых вопросов.

«Делегация будет обсуждать как политические, так и, я бы сказал, множество технических вопросов», — пояснил Ушаков, добавив, что его собственное участие в переговорах не подтверждено.

«Я работаю здесь», — заметил он, направляясь на российско-малайзийские переговоры в Кремле.

«Я думаю с утра, честно», — улыбнулся помощник президента в ответ на вопрос, могут ли открыться стамбульские переговоры в полночь 15 мая.

Отметим, что президент России Владимир Путин предложил 15 мая возобновить в Стамбуле прямые переговоры России и Украины.

The Washington Post ранее писала, что в состав российской делегации войдут Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. В США же отмечали, что Трамп приедет в Стамбул, если туда прибудет Путин.

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