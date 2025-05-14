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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Арабы воровали мобильные телефоны в центре Баку

14:57 1498

Сотрудники 9-го отделения управления полиции Сабаильского района в ходе мероприятия, проведенного на основании поступившей информации, задержали двух граждан Алжира - 30-летнего Махди Сиди Мухамеда и 28-летнего Абкари Риада Буруба, подозреваемых в совершении серии краж в центре Баку.

В ходе расследования установлено, что они в разное время совершали карманные кражи мобильных телефонов и других ценностей у различных лиц в заведениях общественного питания, расположенных в центре Баку, где наблюдается большое скопление граждан.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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