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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Армения выразила готовность Азербайджану

14:59 2043

Армения готова незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном. Как сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«В нынешних условиях геополитической напряженности и неопределенности Республика Армения по-прежнему твердо привержена содействию устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе. Как вам известно, Армения и Азербайджан объявили о том, что проект мирного договора согласован и доработан.

Примечательно, что одно из сегодняшних министерских решений в очередной раз фиксирует данный важный факт и призывает к скорейшему подписанию и ратификации соглашения. Я подтверждаю готовность Армении безотлагательно следовать по этому пути», - сказал он в Люксембурге на 134-й сессии Комитета глав МИД Совета Европы.

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