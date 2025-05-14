Поддержка, стремление и достижения: дети героев на международных олимпиадах

Истории азербайджанских школьников, завоевавших золотые медали на международных олимпиадах IMEC и TIMO, уже хорошо известны широкой аудитории. Благодаря поддержке McDonald’s Azərbaycan участники смогли поехать на международные этапы соревнований и достойно представить Азербайджан.

Спустя некоторое время после возвращения в Баку для юных чемпионов была организована тёплая неформальная встреча в одном из ресторанов McDonald’s. На встрече присутствовали Фарид Али-заде, председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan, и Эльнур Мамедов, руководитель Департамента управления проектами Государственного фонда социальной защиты. Мы побеседовали с родителями участников, чтобы узнать больше о подготовке, пути к победе, поддержке, которая помогала детям на этом пути.

«Он сдержал обещание, данное отцу» Араз Шадманзаде стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по математике IMEC (International Mathematics Examination Competition). После успешного участия в отборочном туре в Баку он отправился на финал в Сидней, где превзошел 64 участников из 15 стран, справившись со всеми заданиями за 18 минут 22 секунды и набрав максимальный балл. По возвращении в Баку McDonald’s Azərbaycan организовал встречу для Араза и других участников, где представители компании поздравили школьников с победой и вручили памятные подарки. Мать Араза, Гюльшан ханум, рассказала, что с ранних лет он проявлял интерес к шахматам и математике. После первых школьных соревнований он упорно продолжал заниматься, стремясь улучшить результаты. «Когда-то он пообещал отцу завоевать золотую медаль. Это обещание оставалось для него важной целью. В 2023 году Араз поступил в лицей, и в том же году его отец, подполковник Экрем Шадманов, погиб. Он родился в 1984 году в селе Зивель Кельбаджарского района, прошёл боевой путь в рядах азербайджанской армии, был награждён медалями за освобождение Кубатлы и Джебраила, а после гибели — орденом «За службу Родине». Араз тяжело переживал потерю, но нашёл в себе силы продолжать путь, чтобы сдержать слово, данное отцу», — поделилась она. Гюльшан ханум также отметила, что благодаря поддержке McDonald’s Azərbaycan и Государственного фонда социальной защиты семья смогла организовать поездку в Австралию: «Эта помощь сыграла решающую роль. Араз выполнил своё обещание. Сейчас он мечтает стать врачом и работать в Ханкенди, а также в ближайшем будущем добиться успеха в шахматах, представляя Азербайджан на международных турнирах».

«Она с гордостью говорит, что всегда будет развевать флаг, за который отдал жизнь ее отец» Лала Алекперова, мама Назлы Алекперзаде, рассказала о дочери как о доброжелательной, целеустремлённой и разносторонне развитой ученице. Назлы увлекается математикой, логикой, робототехникой, а также занимается танцами и гимнастикой. «С детства она проявляла интерес к учебе и всегда стремилась к новым достижениям. На олимпиаде TIMO она пообещала завоевать золотую медаль и достойно поднять флаг Азербайджана в память об отце. На международном этапе в Анталье она сдержала это обещание, заняв первое место», — отметила Лала ханум. Отец Назлы — солдат азербайджанской армии Али Алекперов, герой Второй Карабахской войны, сражавшийся за освобождение Суговушана и Агдама. Он погиб 17 октября 2020 года в боях под Агдамом. Посмертно был награждён медалями «За Родину», «Храбрый воин» и «За освобождение Суговушана». Ее брат, Акбер Алекперзаде, также показал отличные результаты, завоевав бронзовую медаль на TIMO и золотую на UAMO, продолжая семейную традицию успехов в математике и логике. Лала ханум подчеркнула важность поддержки McDonald’s Azərbaycan и Государственного фонда социальной защиты: «Их помощь позволила осуществить мечту наших детей об участии в престижных соревнованиях. Мы очень благодарны за тёплый приём и внимание, которое было оказано школьникам после возвращения в Баку».