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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Председатель АПБА выслушал предпринимателей

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15:09 490

Председатель АПБА Гошгар Тахмазли провел встречу с руководителями предприятий, осуществляющих деятельность в пищевом секторе Азербайджана.

На встрече, прошедшей в атмосфере взаимного обсуждения, были проанализированы вопросы оптимизации процедур по всей пищевой цепи, в том числе ускорение выдачи разрешительных документов при импортно-экспортных операциях, оперативное проведение лабораторных анализов, рационализация инспекционно-контрольных мероприятий.

Со стороны предпринимателей было отмечено, что приобретение Азербайджаном статуса страны, свободной от ряда болезней животных (птичий грипп, чума и т.д.), расширило выход мясной, молочной, рыбной и птицеводческой продукции на мировые рынки.

Также был поднят ряд волнующих вопросов в сфере пищевой безопасности и принято решение о создании Консультативного Совета при АПБА с участием предпринимателей.

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