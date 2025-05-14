Председатель АПБА выслушал предпринимателей

На встрече, прошедшей в атмосфере взаимного обсуждения, были проанализированы вопросы оптимизации процедур по всей пищевой цепи, в том числе ускорение выдачи разрешительных документов при импортно-экспортных операциях, оперативное проведение лабораторных анализов, рационализация инспекционно-контрольных мероприятий.

Со стороны предпринимателей было отмечено, что приобретение Азербайджаном статуса страны, свободной от ряда болезней животных (птичий грипп, чума и т.д.), расширило выход мясной, молочной, рыбной и птицеводческой продукции на мировые рынки.

Также был поднят ряд волнующих вопросов в сфере пищевой безопасности и принято решение о создании Консультативного Совета при АПБА с участием предпринимателей.