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«Детская горячая линия» приняла 940 обращений в I квартале 2025 года

При поддержке Azercell
15:05 217

С января по март 2025 года на «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило 940 обращений. Из них 163 были связаны с психологическими проблемами, 147 - с оказанием юридической помощи, 94 - касались социальных вопросов, 48 - сферы образования, а 17 затрагивали вопросы здравоохранения. Остальные обращения носили общий характер.

Согласно гендерной статистике, 48% обращений поступило от женщин, 27% — от мужчин, а 25% — анонимно. По возрастной категории 547 звонков поступили от совершеннолетних, 175 — от детей младше 18 лет, остальные также были анонимными.

Цель «Детской горячей линии Азербайджана» — обеспечение социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При необходимости обращения перенаправляются в соответствующие инстанции, а заявителям предоставляется срочная помощь. В ответ на обращения, поступившие в I квартале 2025 года, в центр были приглашены 28 семей, с детьми проведено 89 мероприятий по социально-психологической реабилитации. В зависимости от индивидуальных потребностей семьям оказывалась юридическая, психологическая и психосоциальная поддержка. Кроме того, были организованы выездные визиты в 19 школ и семей.

Деятельность службы реализуется Общественным объединением социальных инициатив Ümidli Gələcək при постоянной поддержке ООО Azercell Telecom и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики.

Услуги горячей линии предназначены для детей в возрасте до 18 лет, а также для всех, кто обращается за помощью в решении их проблем. Связаться с «Детской горячей линией Азербайджана» можно по короткому номеру 116111, по мобильным телефонам, электронной почте, через страницы в социальных сетях, а также с помощью мобильного приложения. Принцип конфиденциальности является основополагающим в работе линии: передача информации в соответствующие органы осуществляется только при крайней необходимости и исключительно с согласия заявителя.

Отметим, что с момента запуска проекта в 2010 году и по март 2025 года на «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило более 76 000 обращений.

Для получения дополнительной информации об ООО Azercell Telecom посетите официальный сайт компании.

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