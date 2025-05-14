Более тысячи учеников в следующем этапе «Национального межшкольного хакатона-2025»

Объявлен список участников, которые примут участие в следующем этапе конкурса «Национальный межшкольный хакатон-2025», проводимого при поддержке Министерства науки и образования.

В ходе отборочного этапа, который проходил с 22 по 25 апреля, с помощью различных заданий были оценены технологические и аналитические навыки более 15 000 учеников. По результатам 1640 учащихся получили возможность принять участие в следующем этапе. Список этих участников размещен на сайте codehour.edu.az.

В ходе хакатона, который состоит из четырех этапов и финала, школьники примут участие в творческих и инновационных мероприятиях, пройдут тестовые задания и со своими командами должны будут подготовить проект. III и IV этапы пройдут в 5 различных регионах для учащихся, активно участвующих в конкурсе. На этих этапах будут организованы образовательные сессии и семинары, которые будут способствовать развитию знаний и навыков участников хакатона.

В финальном этапе будут соревноваться 30 команд из 120 участников. Команды-победители получат ценные призы и подарки.