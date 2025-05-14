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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Трамп просит Иран по-хорошему

ОБНОВЛЕНО 15:37
15:37 859

Президент США Дональд Трамп призвал Иран прекратить поддержку военизированных группировок в ближневосточном регионе для достижения соглашения о нормализации отношений с Вашингтоном.

«Ирану следует прекратить спонсировать террористов и остановить свои кровавые прокси-войны», - сказал Трамп на встрече лидеров стран Персидского залива в Эр-Рияде. По словам американского лидера, Иран также должен «навсегда и способом, заслуживающим доверия» прекратить попытки получить ядерное оружие.

*** 15:15 

Президент США Дональд Трамп заявил, что «всегда рассматривает возможность» ужесточения санкций против России и Ирана.

«Я не хочу об этом говорить, но я всегда рассматриваю возможность вторичных санкций», - сказал американский лидер журналистам на борту президентского самолета после вылета из Саудовской Аравии, отвечая на вопрос журналистки о возможности новых санкций против Ирана и РФ.

По утверждению американского президента, вторичные санкции против Ирана «привели страну к банкротству». «Надеюсь, они примут верное решение», - добавил Трамп.

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