От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке

Основанная в 2019 году в Чикаго азербайджанцем Турьяном Рафаэлли компания Slumber Stay за последние годы превратилась из небольшого стартапа в одного из самых динамично развивающихся игроков на рынке краткосрочной аренды жилья в США. Несмотря на серьезные вызовы, такие как пандемия COVID-19, а также сильную конкуренцию на рынке недвижимости, компания Slumber Stay сумела не только выстоять, но и добиться впечатляющего роста, управляя к 2024 году почти 400 элитными апартаментами в различных городах США и более чем 5 000 объектами долгосрочной аренды.

За период с 2020 по 2023 год выручка компании выросла более чем на 4200%, что позволило ей занять 69-е место в рейтинге Inc. 5000 самых быстрорастущих частных компаний США. (https://www.inc.com/profile/slumber-stay) С 2020 по 2023 год компания показала рост выручки более чем на 4200%, а штат сотрудников вырос до 130 человек к 2025 году. Этот стремительный рост продемонстрировал способность Slumber Stay масштабироваться даже в условиях внешних рисков, превратившись из локального стартапа в многоотраслевой бренд элитной аренды.