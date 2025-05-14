Спикер парламента Грузии: Саакашвили готовил революцию по указанию Киева

Cлужба разведки Украины послала в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили за два дня до выборов в местные органы власти в 2021 году для совершения революции.

Об этом заявил спикер грузинского парламента Папуашвили, представляя отчет о проделанной работе законодательного органа в 2024 году.