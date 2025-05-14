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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Спикер парламента Грузии: Саакашвили готовил революцию по указанию Киева

15:39 296

Cлужба разведки Украины послала в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили за два дня до выборов в местные органы власти в 2021 году для совершения революции.

Об этом заявил спикер грузинского парламента Папуашвили, представляя отчет о проделанной работе законодательного органа в 2024 году.

«За 2 дня до выборов служба военной разведки Украины в сметанном контейнере тайно прислала в страну Михаила Саакашвили, для которого был подготовлен сценарий начала революционных процессов после оглашения результатов выборов. Для хронологии фактов необходимо сказать и то, что с помощью иностранных спецслужб за несколько дней до тайного прибытия в Грузию Саакашвили ходил по коридорам Брюсселя и проводил встречи», - добавил он.

По его словам, эта попытка революции провалилась, а спецслужбы Грузии задержали Саакашвили за день до выборов.

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