Cлужба разведки Украины послала в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили за два дня до выборов в местные органы власти в 2021 году для совершения революции.
Об этом заявил спикер грузинского парламента Папуашвили, представляя отчет о проделанной работе законодательного органа в 2024 году.
«За 2 дня до выборов служба военной разведки Украины в сметанном контейнере тайно прислала в страну Михаила Саакашвили, для которого был подготовлен сценарий начала революционных процессов после оглашения результатов выборов. Для хронологии фактов необходимо сказать и то, что с помощью иностранных спецслужб за несколько дней до тайного прибытия в Грузию Саакашвили ходил по коридорам Брюсселя и проводил встречи», - добавил он.
По его словам, эта попытка революции провалилась, а спецслужбы Грузии задержали Саакашвили за день до выборов.