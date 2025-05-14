Франция предлагает «схватить Россию за горло»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен обсудить с Соединенными Штатами введение новых санкций, чтобы «схватить за горло» Россию. Его слова приводит Le Figaro.

Барро объявил о встрече 15 мая в Турции с сенатором США Линдси Грэмом, который предложил мощный пакет санкций, включая 500%-ные пошлины на импорт российской нефти и на страны, продолжающие ее закупать.

Глава МИД Франции подчеркнул необходимость подготовки США и Европы к «разрушительным санкциям», чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. «Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США. Это способ схватить Россию за горло», — заявил он.

14 мая Европейский союз принял 17-й пакет санкций против России, направленный на «фантомные» нефтяные танкеры, используемые для обхода ограничений. Однако, по словам Барро, этого недостаточно: «Масштабные санкции пока не остановили Владимира Путина от продолжения агрессии против Украины».

Министр призвал к разработке новых мер, которые «могли бы раз и навсегда подорвать российскую экономику». «Я надеюсь, что Европа введет санкции против углеводородов», — добавил он.