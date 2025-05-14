Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?

Среди почетных гостей президента России на военном параде в Москве, приуроченном к 80-летию Победы, отсутствовал президент Ирана Масуд Пезешкиан – факт, вызвавший оживленные дискуссии в средствах массовой информации ИРИ. Эксперты в Тегеране искренне недоумевают: почему президента исламской республики, которого Владимир Путин неоднократно называл «другом и стратегическим союзником» России, не было в числе почетных гостей? Особенно контрастно это выглядело на фоне демонстрации колонны автомобилей с иранскими беспилотниками Shahed-136, переименованными в России в «Герань-2». Их участие в параде стало символическим напоминанием об иранском вкладе в российскую военную кампанию в Украине.

Как рассказал в интервью haqqin.az известный иранский политический аналитик Фаршид Багериан, согласно дипломатическому протоколу, приглашения на парад Победы были разосланы во все посольства в Москве, включая дипломатическую миссию Ирана. При этом в приглашениях не указывались конкретные должности или имена возможных участников. «Я считаю, что изначально участие Пезешкиана в параде не входило в планы президента Ирана, - отметил аналитик. - Вероятно, по этому поводу не было соответствующего указания и со стороны рахбара Али Хаменеи». По словам Багериана, иранские власти не хотели оказаться на Красной площади в компании союзников Владимира Путина в тот момент, когда в Омане продолжаются важные переговоры между представителями ИРИ и США.

«В нормализации американо-иранских отношений заинтересованы такие страны, как Азербайджан, Армения и другие соседи Ирана, - подчеркнул эксперт. – Ибо возможный военный конфликт негативно отразился бы на всем регионе. Но есть страны, которые вообще не заинтересованы в сближении Ирана и США, и Россия в их числе. В Москве прекрасно понимают, что в случае успеха переговоров в Омане санкции с Ирана будут сняты не для Китая, России или Европы, а исключительно для американских корпораций. США сегодня действуют через призму экономической выгоды, а Иран — крайне перспективный рынок для американских инвестиций. Такой сценарий абсолютно не устраивает Россию». Багериан напомнил, что с первых дней президентства Масуд Пезешкиан последовательно стремится к восстановлению диалога с Вашингтоном. Выступая с трибуны ООН, он подчеркнул, что иранский народ — дружественный по отношению к США. Это заявление вызвало положительную реакцию в администрации Дональда Трампа, где с воодушевлением отозвались о ходе переговоров в Омане. И пока итоги политического диалога между Тегераном и Вашингтоном все еще не ясны, очевидно, что иранское руководство старается подчеркнуто дистанцироваться от России. «Демонстрация иранских «Шахедов» на параде Победы в Москве — это своеобразный месседж Путина американцам: мол, пока вы ведете с Ираном переговоры в Омане, исламская республика уже участвует в украинской войне, которую Дональд Трамп безуспешно пытается остановить», — добавил иранский политолог. По мнению Фаршида Багериана, прекращение конфронтации и нормализация американо-иранских отношений выгодны Соединенным Штатам как с экономической, так и с политической точки зрения. Но одним из условий снятия санкций, по мнению аналитика, станет дистанцирование Тегерана от Москвы и Пекина. «В случае нормализации американо-иранских отношений Россия утратит важный инструмент влияния на ИРИ, включая возможность использовать ее в качестве транспортного коридора в регион Персидского залива. И это станет серьезным геополитическим ударом по российским интересам», - резюмировал Багериан.