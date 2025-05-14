Папа Римский предложил посредничество между Украиной и Россией

Это заявление понтифик сделал 14 мая в своей речи перед представителями 23 восточно-христианских церквей, сообщает Le Monde.

Папа Римский Лев XIV выступил с предложением посредничества в мирных переговорах между Украиной и Россией, а также другими странами, находящимися в состоянии войны.

Лев XIV подчеркнул, что Святой Престол готов помочь «врагам посмотреть друг другу в глаза», чтобы вернуть надежду на мир. В своей речи он отдельно упомянул конфликты в Украине и России, а также в Сирии, Ливане, на Ближнем Востоке, Тиграе, Эфиопии и на Кавказе.

«Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встречаться, давайте говорить, давайте договариваться!» — заявил Папа.

Он добавил, что война «никогда не бывает неизбежной», а оружие лишь усугубляет проблемы. По мнению понтифика, необходимо искать пути к миру через диалог.

Лев XIV, первый американец на посту Папы Римского, с момента своего избрания неоднократно выражал поддержку Украине. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он подтвердил свою готовность посетить страну, что может стать первым визитом Папы Римского в Украину.

В своей первой воскресной проповеди Лев XIV осудил насилие и назвал современные конфликты «Третьей мировой войной». Он подчеркнул, что Святой Престол будет продолжать работать над мирным урегулированием военных конфликтов по всему миру.