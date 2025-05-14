Стамбул готовится к переговорам по Украине. Чего ожидает Турция?

Возможный формат переговорного процесса между Россией и Украиной, намеченного на 15 мая в Стамбуле, до сих пор остается на стадии обсуждения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

При этом дипломат заявил, что Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры.

По словам главы турецкой дипломатии, окончательное решение о структуре встречи еще не принято. Он выразил надежду на успешный исход предстоящих консультаций и напомнил, что Анкара с самого начала конфликта выступает за его скорейшее завершение.

Переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской делегации не уточняется. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично возглавит украинскую делегацию. В переговорах также примет участие делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио.