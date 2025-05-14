USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Как развод влияет на детей

16:32 944

Развод — это социальное событие, которое оказывает глубокое и долгосрочное воздействие на психологию детей, и приводит к ряду психологических проблем. Об этом сказала главврач Клинической психиатрической больницы №2 Министерства здравоохранения Лейла Баширова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, это огромная психологическая травма для детей: «В результате этого у детей снижается уверенность в себе, возникает самоизоляция и самоосуждение. Стресс, вызванный разлукой с одним из родителей, у детей, как правило, проявляется не в первые дни после разлуки, а позже, и даже спустя годы эта травма может остаться».

Л.Баширова отметила, что для того, чтобы снизить негативное влияние на психологию детей этого напряжения, родителям следует в первую очередь проводить беседы с детьми: «Они должны объяснить, что развод произошел не по вине ребенка и оба родителя будут продолжать их любить. Избегание родителями конфликтов, невыдвижение детей в центр споров и здоровое общение между родителями могут обеспечить эмоциональную стабильность детей во время бракоразводного процесса».

По словам Башировой, одиночество является не характерной чертой для человека. Когда кто-то создает семью, то он или она должны осознавать, насколько это ответственное решение.

По ее словам, одним из важнейших решений в жизни является создание семьи, и самое главное условие – это правильный выбор: «Всему есть свое время, и в жизни каждого человека наступает возраст для создания семьи. Однако не стоит выходить замуж только потому, что вы достигли брачного возраста. Тем, кто вступает в брак после достижения этого возраста, становится сложно приспособиться друг к другу. Потому что с возрастом формируется личность, укрепляется характер, и менять свой характер и взгляды становится сложнее. Человек, решивший вступить в брак, должен осознавать всю ответственность и делать этот шаг, когда он считает себя полностью готовым к нему и полностью уверенным в правильности своего выбора».

Л.Баширова отметила, что, согласно последним исследованиям, наилучшим возрастом для брака считается промежуток между 25 и 30 годами: «Однако этот возраст относительный. Конечно, есть достаточно преимуществ в браке в раннем возрасте, однако есть и много тех, кто женится и счастлив в среднем возрасте. В заключение могу сказать, что независимо от возраста, в котором вы женитесь, главное, чтобы семья была счастливой и крепкой, чтобы супруги относились друг к другу с пониманием и уважением».

Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
18:24 218
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
18:18 556
Громкие заявления лидера Германии
Громкие заявления лидера Германии ОБНОВЛЕНО 18:11
18:11 1543
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему? Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
15:41 3886
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине видео; обновлено 17:06
17:06 2234
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 3767
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 4972
Что за послание президент Бразилии привез Путину?
Что за послание президент Бразилии привез Путину? обновлено 18:08
18:08 3628
Армения выразила готовность Азербайджану
Армения выразила готовность Азербайджану
14:59 3810
Кремль о графике Путина на 15 мая
Кремль о графике Путина на 15 мая обновлено 15:45
15:45 3585
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
14:16 2739

ЭТО ВАЖНО

Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
18:24 218
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
18:18 556
Громкие заявления лидера Германии
Громкие заявления лидера Германии ОБНОВЛЕНО 18:11
18:11 1543
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему? Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
15:41 3886
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине видео; обновлено 17:06
17:06 2234
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 3767
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 4972
Что за послание президент Бразилии привез Путину?
Что за послание президент Бразилии привез Путину? обновлено 18:08
18:08 3628
Армения выразила готовность Азербайджану
Армения выразила готовность Азербайджану
14:59 3810
Кремль о графике Путина на 15 мая
Кремль о графике Путина на 15 мая обновлено 15:45
15:45 3585
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
14:16 2739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться