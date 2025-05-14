Как развод влияет на детей

По ее словам, это огромная психологическая травма для детей: «В результате этого у детей снижается уверенность в себе, возникает самоизоляция и самоосуждение. Стресс, вызванный разлукой с одним из родителей, у детей, как правило, проявляется не в первые дни после разлуки, а позже, и даже спустя годы эта травма может остаться».

Развод — это социальное событие, которое оказывает глубокое и долгосрочное воздействие на психологию детей, и приводит к ряду психологических проблем. Об этом сказала главврач Клинической психиатрической больницы №2 Министерства здравоохранения Лейла Баширова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Л.Баширова отметила, что для того, чтобы снизить негативное влияние на психологию детей этого напряжения, родителям следует в первую очередь проводить беседы с детьми: «Они должны объяснить, что развод произошел не по вине ребенка и оба родителя будут продолжать их любить. Избегание родителями конфликтов, невыдвижение детей в центр споров и здоровое общение между родителями могут обеспечить эмоциональную стабильность детей во время бракоразводного процесса».

По словам Башировой, одиночество является не характерной чертой для человека. Когда кто-то создает семью, то он или она должны осознавать, насколько это ответственное решение.

По ее словам, одним из важнейших решений в жизни является создание семьи, и самое главное условие – это правильный выбор: «Всему есть свое время, и в жизни каждого человека наступает возраст для создания семьи. Однако не стоит выходить замуж только потому, что вы достигли брачного возраста. Тем, кто вступает в брак после достижения этого возраста, становится сложно приспособиться друг к другу. Потому что с возрастом формируется личность, укрепляется характер, и менять свой характер и взгляды становится сложнее. Человек, решивший вступить в брак, должен осознавать всю ответственность и делать этот шаг, когда он считает себя полностью готовым к нему и полностью уверенным в правильности своего выбора».

Л.Баширова отметила, что, согласно последним исследованиям, наилучшим возрастом для брака считается промежуток между 25 и 30 годами: «Однако этот возраст относительный. Конечно, есть достаточно преимуществ в браке в раннем возрасте, однако есть и много тех, кто женится и счастлив в среднем возрасте. В заключение могу сказать, что независимо от возраста, в котором вы женитесь, главное, чтобы семья была счастливой и крепкой, чтобы супруги относились друг к другу с пониманием и уважением».