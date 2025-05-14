Макрон назвал действия Израиля «позорными». Нетаньяху ответил

Судя по словам президента Франции Эммануэля Макрона об Израиле, Париж поддерживает палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его цитирует агентство Reuters.

Глава израильского правительства также добавил, что Тель-Авив продолжит добиваться достижения своих целей: освобождения заложников, уничтожения ХАМАС и устранения угроз для Израиля в секторе Газа.

Накануне Макрон обвинил Нетаньяху в «позорном поведении» в связи с тем, что Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу. Как передавало агентство Bloomberg, он назвал действия Тель-Авива неприемлемыми и призвал Евросоюз ужесточить позицию в отношении израильской стороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может пересмотреть соглашения о сотрудничестве с Израилем, если, по его словам, гуманитарная ситуация в Газе не улучшится.

Выступая в Париже, Макрон назвал действия израильского правительства «позорными» и обвинил его в блокировке доставки гуманитарной помощи. При этом он признал, что критиковал лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но отметил, что ключевую роль в поддержке Израиля играет Вашингтон.