Трамп: Без нас все заложники были бы мертвы...

Президент США Дональд Трамп заявил в полдень в беседе с журналистами по пути в Катар на борту, что «без нас, вероятно, все заложники были бы мертвы. Израильтяне долго боролись, они заслуживают большой похвалы, но мой народ заслуживает большой похвалы, возможно, самой большой».

Он заявил, что после освобождения выжившего пленника Идана Александра число живых заложников составляет 20 человек, и добавил: «Мы будем постепенно освобождать их».

Трамп добавил, что США проинформировали Израиль о снятии санкций с Сирии, и добавил, что его нынешний визит на Ближний Восток «очень полезен для Израиля».

Отмечается, что израильские чиновники пытались выяснить, посетит ли Трамп Израиль, хотя он не планировал этого в рамках своего визита на Ближний Восток. Согласно сообщению, им сказали, что президент ясно дал понять, что хочет положить конец войне, и поэтому без прекращения огня или какого-либо «достижения» он не посетит Еврейское государство.