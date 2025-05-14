Громкие заявления лидера Германии

Исход российско-украинской войны будет решающим не только для Украины, на кону миропорядок Европы, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его мнению, в Украине решается судьба миропорядка всего континента. «Европа в этой исторической и решающей ситуации должна быть более единой, чем когда-либо», - подчеркнул Мерц.
Канцлер также заявил, что времена, когда Германия воздерживалась от голосования по ключевым аспектам европейской политики, должны закончиться.
По словам Мерца, Польша будет играть такую же важную роль в европейской политике нового правительства Германии, как и Франция. Канцлер также указал на необходимость изменений во многих областях политики ФРГ.
*** 16:49
Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Euractiv.
«Федеральное правительство предоставит все финансовые ресурсы, необходимые немецкой армии, чтобы стать сильнейшей армией в Европе в общепринятом смысле», — сказал политик.
Отмечается, что коалиционное правительство уже одобрило реформу бюджетных ограничений, которая позволит вывести часть военных расходов из-под действия «долгового тормоза» — запрета тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.