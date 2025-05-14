Громкие заявления лидера Германии

Исход российско-украинской войны будет решающим не только для Украины, на кону миропорядок Европы, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его мнению, в Украине решается судьба миропорядка всего континента. «Европа в этой исторической и решающей ситуации должна быть более единой, чем когда-либо», - подчеркнул Мерц.

Канцлер также заявил, что времена, когда Германия воздерживалась от голосования по ключевым аспектам европейской политики, должны закончиться.

По словам Мерца, Польша будет играть такую же важную роль в европейской политике нового правительства Германии, как и Франция. Канцлер также указал на необходимость изменений во многих областях политики ФРГ.