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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Россия не смогла создать за шесть лет замену «кукурузнику»

16:58 1220

Проект создания самолета «Байкал», который должен был заменить советский Ан-2 («кукурузник»), закрыт.

Об этом сообщил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

При этом Минпромторг РФ утверждает, что работы над «Байкалом» продолжаются с учетом ранее полученных замечаний.

Разработка «Байкала» началась в 2019 году и предполагала запуск серийного производства в 2025 году. Однако проект столкнулся с проблемами: его стоимость выросла втрое по сравнению с первоначальной — до 455 млн рублей вместо заявленных 120 млн.

Президент Владимир Путин ранее критиковал затягивание разработки, требуя ускорить работы. Но, по словам Трутнева, проект «зашел в тупик», и теперь планируется лишь ремоторизация старых Ан-2.

После выступления российского президента Юрий Трутнев сообщил, что цена на «Байкал» упала в два раза — до 260 млн рублей, а также он сможет садиться на короткие полосы. Единственное объяснение произошедшего, по мнению полпреда президента, — способность Путина «творить чудеса».

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