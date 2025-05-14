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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

«Сабах» может стать чемпионом уже сегодня

ВИДЕО
Отдел спорта
17:02 567

Сегодня на площадке Бакинского дворца спорта состоится шестой матч финальной серии чемпионата Азербайджана по баскетболу между «Сабахом» и «Нефтчи».

Игра начнется в 19:00. После пяти встреч со счетом 3:2 ведет «Сабах». Подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли первые две игры, но затем «Нефтчи» удалось восстановить равновесие. В пятой игре вновь победил «Сабах». Если действующий чемпион выиграет и сегодня, то третий год подряд станет сильнейшим в Азербайджане. Если же победит «Нефтчи», то все решится в заключительной седьмой игре.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Напомним, в регулярном чемпионате обе команды играли в группе «А». «Сабах» выиграл 16 матчей из 20-ти и занял 1-е место. «Нефтчи» с 11-ю победами расположился на третьей строчке. В четвертьфинале «Сабах» прошел «Серхедчи» (2:0), а «Нефтчи» - «Орду» (2:0). В полуфинале будущие финалисты также не потерпели поражений, без особых проблем одолев соответственно «Шеки» и «Абшерон».

В прошлом году «Сабах» в финале обыграл «Нахчыван» (3:1), а годом ранее был сильнее «Гянджи» (3:2).

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