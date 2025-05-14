«Сабах» может стать чемпионом уже сегодня

Сегодня на площадке Бакинского дворца спорта состоится шестой матч финальной серии чемпионата Азербайджана по баскетболу между «Сабахом» и «Нефтчи».

Игра начнется в 19:00. После пяти встреч со счетом 3:2 ведет «Сабах». Подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли первые две игры, но затем «Нефтчи» удалось восстановить равновесие. В пятой игре вновь победил «Сабах». Если действующий чемпион выиграет и сегодня, то третий год подряд станет сильнейшим в Азербайджане. Если же победит «Нефтчи», то все решится в заключительной седьмой игре.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.