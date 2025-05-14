Будущее почтовой отрасли: технологии доставки и цифровые тренды на форуме лидеров

В Баку продолжает работу открывшийся 13 мая Форум руководителей почтовых служб стран Европы и СНГ, организованный Всемирным почтовым союзом при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и ООО «Азерпочт», действующего в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).

Сегодняшние обсуждения в рамках трехдневного мероприятия были посвящены вопросам транспортировки почтовых отправлений, а именно тенденциям в глобальной цепочке доставки почты, цифровым приложениям и внедрению устойчивых логистических практик.

Участники форума - высокопоставленные представители почтовых организаций десятков стран и известных компаний – обмениваются мнениями с целью внести свой вклад в развитие почтовой системы на фоне современных тенденций.

Юичиро Исибаши - заместитель вице-президента по развитию международного бизнеса, системам безопасности и автоматизации японской корпорации Toshiba, играющей важную роль в продвижении технологических инноваций в глобальном масштабе, поделился своими мыслями о стратегии цифровизации и развитии почтовой системы Азербайджана, особо отметил стратегическое значение мер, предпринимаемых правительством Азербайджана в области дальнейшей цифровизации и цифровой экономики. «Государственные услуги предоставляются через цифровые платформы, поэтому люди могут легко получить доступ к услугам через эти приложения. Это очень важный шаг. Это означает, что азербайджанский народ достаточно хорошо знаком с новыми и цифровыми технологиями», - сказал Юичиро Исибаши.