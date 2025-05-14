Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана

Президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и глава Сирии аш-Шараа провели совместную встречу. В режиме онлайн в ней участвовал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вчера на площади Омейядов в Дамаске прошли народные гуляния. С фейерверком, танцами, счастливыми лицами и скандированием «Спасибо вам от всего сердца». Адресованным Трампу и Мухаммеду бин Салману, Саудовской Аравии и США.

Причина народного ликования очевидна - американский президент вчера объявил: «Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Пришло время все снять и сиять. Мы остановим все [санкции]. Удачи, Сирия. Покажи нам что-то очень особенное». Добавив, что принял это решение после настоятельных просьб наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав их людьми, которых он «очень уважает». Если Трамп полностью выполнит свое обещание, это будет означать, что Сирия впервые не находится под американскими санкциями с 1979 года, когда США навесили на Дамаск ярлык государства-спонсора терроризма при правительстве Хафеза аль-Асада, отца Башара аль-Асада. Теперь для иностранного бизнеса на кону 250 миллиардов долларов – та сумма, в которую ООН оценивает стоимость восстановления Сирии. Аш-Шараа уже предварительно пообещал США доступ США к сирийской нефти и газу и строительство башни Трампа в Дамаске, что американского президента вполне удовлетворило, поскольку мегасделка налицо.

Первыми еще до официального объявления американского президента подсуетились французы, частично сняв с Дамаска санкции и тут же подписав с ним соглашение о модернизации порта в Латакии. Что, естественно, не могло не пройти незамеченным другими бизнес-игроками из США и монархий Залива: «А мы что, рыжие? Мы тоже хотим». И разве мог Трамп им отказать? Да ни в коем разе, а потому широким жестом – дескать, «танцуют все» - зажег для бизнеса США и союзников из Залива «зеленый свет». Теперь в Сирии ожидаются интересные времена – передел собственности. Ну, сирийские нефть и газ – величины достаточно неопределенные вроде редкоземельных металлов в Украине. А вот инфраструктура, связь, коммуникации и ряд других секторов экономики, включая парфюмерию, которые отжал себе в ходе гражданской войны Тегеран, это вполне рентабельно. Дело за малым: отжать этот бизнес у иранцев, что, думаю, по нынешним временам для сирийских властей проблемы не составит. Кстати, именно по этой причине российскому бизнесу, который является продолжением политики Кремля, о «сирийском кейсе» стоит забыть. Как и Москве о военных базах на территории Сирии.

Вряд ли у российского руководства хватит ресурсов, чтобы перебить предложения США и монархий Залива, которые видеть российское присутствие в Сирии категорически не хотят. Так что, перефразируя Трампа, для Москвы - «гуляй, детка, гуляй». Но самое главное в решении Трампа заключается все же немного в другом. Биньямин Нетаньяху буквально за сутки до его выступления настоятельно просил Дональда Трампа не снимать санкции с Сирии. Американский президент эту просьбу проигнорировал, заняв в данном вопросе сторону Эрдогана. Которого поддержал и саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман: «Мы настаиваем на единстве сирийской территории», что полностью совпадает с позицией Анкары. Затрудняюсь сказать, насколько на американского президента повлияло мнение Джонатана Басса - американского бизнесмена, который 30 апреля провел 4-часовую встречу с аш-Шараа в Дамаске и пообещал ему личную встречу с Трампом, но главный вывод, который Басс вынес из этой встречи - «Он сказал мне, что хочет построить Trump Tower в Дамаске. Он хочет мира со своими соседями. То, что он мне сказал, хорошо для региона, хорошо для Израиля».