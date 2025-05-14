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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Стоимость золота рухнула

17:17 1387

Биржевая стоимость золота упала до минимумов с начала апреля. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 14 мая, подешевели на 1,69%, до $3193 за унцию.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16:47 по Баку. Ниже уровня $3200 за унцию цены на золото в предыдущий раз находились 11 апреля.

Золото дешевеет, поскольку торговое перемирие между США и Китаем снизило привлекательность активов-убежищ, пишет Reuters. Ослабление торговой напряженности между США и Китаем сократило опасения по поводу потенциальной глобальной рецессии, повысив аппетит инвесторов к риску.

В прошлом месяце цены на золото достигли рекордного максимума, поднявшись выше отметки $3500 за унцию на фоне опасений по поводу эскалации торговой войны.

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