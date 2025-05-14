Стоимость золота рухнула

Биржевая стоимость золота упала до минимумов с начала апреля. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 14 мая, подешевели на 1,69%, до $3193 за унцию.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16:47 по Баку. Ниже уровня $3200 за унцию цены на золото в предыдущий раз находились 11 апреля.