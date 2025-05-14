USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Американцы не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

17:32 723

Соединенные Штаты Америки выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, запланированный на 24 июня.

Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации источников, приглашения на саммит уже направлены четырем азиатским партнерам, но Зеленский среди приглашенных не значится. Этот выбор вызвал удивление у большинства союзников НАТО, которые выразили Вашингтону свои сомнения.

Вопрос участия Зеленского могут обсудить сегодня, 14 мая, на неформальной встрече глав Министерства иностранных дел (МИД) в Анталье. Однако решений по этому поводу пока не ожидается.

Согласно данным ANSA, повестка дня саммита НАТО может быть «очень лаконичной», чтобы избежать напряжения с президентом США Дональдом Трампом.

НАТО продолжает оказывать поддержку Украине с момента начала конфликта с Россией. Альянс предоставляет Киеву вооружение, боеприпасы, системы ПВО, дроны и разведывательную информацию. Также страны НАТО обучают украинских военных и оказывают финансовую и гуманитарную помощь.

Недавно Трамп заявил, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В частности, он высказался о желании Украины вступить в НАТО. Трамп связал процесс присоединения страны к альянсу с войной.

Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
18:24 234
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
18:18 588
Громкие заявления лидера Германии
Громкие заявления лидера Германии ОБНОВЛЕНО 18:11
18:11 1572
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему? Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
15:41 3894
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине видео; обновлено 17:06
17:06 2245
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 3778
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 4977
Что за послание президент Бразилии привез Путину?
Что за послание президент Бразилии привез Путину? обновлено 18:08
18:08 3638
Армения выразила готовность Азербайджану
Армения выразила готовность Азербайджану
14:59 3813
Кремль о графике Путина на 15 мая
Кремль о графике Путина на 15 мая обновлено 15:45
15:45 3596
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
14:16 2743

ЭТО ВАЖНО

Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
18:24 234
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
18:18 588
Громкие заявления лидера Германии
Громкие заявления лидера Германии ОБНОВЛЕНО 18:11
18:11 1572
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему? Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
15:41 3894
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине видео; обновлено 17:06
17:06 2245
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 3778
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 4977
Что за послание президент Бразилии привез Путину?
Что за послание президент Бразилии привез Путину? обновлено 18:08
18:08 3638
Армения выразила готовность Азербайджану
Армения выразила готовность Азербайджану
14:59 3813
Кремль о графике Путина на 15 мая
Кремль о графике Путина на 15 мая обновлено 15:45
15:45 3596
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
Экс-министра обороны Грузии арестовали в зале суда
14:16 2743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться