Американцы не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

По информации источников, приглашения на саммит уже направлены четырем азиатским партнерам, но Зеленский среди приглашенных не значится. Этот выбор вызвал удивление у большинства союзников НАТО, которые выразили Вашингтону свои сомнения.

Соединенные Штаты Америки выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, запланированный на 24 июня.

Вопрос участия Зеленского могут обсудить сегодня, 14 мая, на неформальной встрече глав Министерства иностранных дел (МИД) в Анталье. Однако решений по этому поводу пока не ожидается.

Согласно данным ANSA, повестка дня саммита НАТО может быть «очень лаконичной», чтобы избежать напряжения с президентом США Дональдом Трампом.

НАТО продолжает оказывать поддержку Украине с момента начала конфликта с Россией. Альянс предоставляет Киеву вооружение, боеприпасы, системы ПВО, дроны и разведывательную информацию. Также страны НАТО обучают украинских военных и оказывают финансовую и гуманитарную помощь.

Недавно Трамп заявил, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В частности, он высказался о желании Украины вступить в НАТО. Трамп связал процесс присоединения страны к альянсу с войной.