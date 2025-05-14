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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

«Эпицентр мировой дипломатии сейчас в Турции»

заявил глава МИД Украины
17:35 593

Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Андрей Сибига встретились перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

Андрей Сибига сообщил на платформе X, что провел с турецким коллегой «подробную беседу» о завершении российско-украинской войны.

«Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим», – говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Украина предана миру, готова к немедленному и безусловному прекращению огня, а также к предложению о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией.

«Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с президентом Зеленским. Мы провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса. Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы», – подытожил глава МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщал, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если российский лидер Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

За день до потенциальных переговоров в Стамбуле по российско-украинской войне Кремль не называет состав российской делегации.

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