Грузинские парламентарии отвергают утверждения о том, что страна откатывается от демократии, блокирует евроатлантическую интеграцию и сближается с Москвой и Пекином. Они подчеркивают, что Грузия проводит честные и справедливые выборы, а дипломатические отношения с Россией отсутствуют с 2008 года.

В заявлении, принятом грузинскими депутатами, говорится, что документ основан на «трех ложных обвинениях» в адрес Тбилиси.

«Политические отношения Грузии и Китая находятся на том же уровне, что и отношения США и Китая», — указано в заявлении. Грузинские депутаты отметили, что после 2012 года ни один грузинский политик не посещал Москву.

Законопроект Megobari Act был принят Палатой представителей США 5 мая и теперь направлен на рассмотрение в Сенат. В случае одобрения он будет передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Инициатором Megobari Act стал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, поддерживающий грузинскую оппозицию. Название акта происходит от грузинского слова «мегобари», что означает «друг».

Документ включает положения о возможных санкциях против грузинского руководства за «откат от демократии» и сближение с Россией, Китаем и Ираном. Однако он также предусматривает поддержку Грузии в случае, если страна вернется на путь демократии и скорректирует внешнюю политику.