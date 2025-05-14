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Что сказала омбудсмен Сабина Алиева в Иране

18:06 334

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в заседании правления и Генеральной ассамблее Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедших в Исламской Республике Иран.

В ходе выступления на мероприятиях омбудсмен отметила, что Азербайджан активно участвует в деятельности, проводимой в рамках ОИС, а также принимает у себя ряд важных международных мероприятий. Сабина Алиева с удовлетворением рассказала об активизации взаимодействия между членами Ассоциации в минувшем году и подчеркнула значимость продолжения усилий по защите и продвижению прав уязвимых групп населения, включая лиц с инвалидностью.

Омбудсмен проинформировала участников о мандате, деятельности и успешной практике уполномоченного по правам человека Азербайджана, а также о мерах, предпринятых для защиты прав уязвимых слоев населения.

Отдельно Сабина Алиева выделила проблему вынужденной миграции как один из ключевых вызовов современности. Она подчеркнула, что в результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, сотни тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны со своих земель, их фундаментальные права и свободы были грубо нарушены. С.Алиева рассказала о шагах, предпринимаемых для защиты прав этих лиц, и обеспечения их возвращения на родные земли.

Она также обратила внимание на проблему мин, заложенных Арменией на освобожденных территориях, заявив, что они представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, препятствуют безопасному возвращению вынужденных переселенцев. Омбудсмен отметила, что точные карты минных полей до сих пор не переданы Азербайджану, и напомнила, что неоднократно обращалась к международному сообществу с призывами к практическим действиям, однако до настоящего времени ощутимых результатов достигнуто не было.

Сабина Алиева подчеркнула необходимость проведения в текущем году мероприятий по информированию о проблеме вынужденной миграции в рамках ОИС, отметив их важность с точки зрения защиты и продвижения прав человека.

В рамках мероприятий также было подчеркнуто значение расширения сотрудничества между омбудсменами и национальными учреждениями по правам человека стран-членов Ассоциации, состоялся обмен мнениями и обсуждения.

Кроме того, омбудсмен дала интервью представителям международных и местных средств массовой информации Исламской Республики Иран, подробно рассказав о проводимой в Азербайджане работе по защите прав и свобод человека.

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