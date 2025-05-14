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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»

18:18 598

Президент России Владимир Путин задал загадку премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму. Когда оба посетили Андреевский зал Кремля с тремя тронами, Путин шутливо спросил у Ибрагима, для кого предназначен третий трон.

«Рассказывал премьеру, что такое Андреевский зал. Там стоит три трона. Один трон для царя. Второй — для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого? Премьер-министр не задумываясь ответил: «Для второй жены». Это ответ настоящего мусульманина», — рассказал Путин журналистам после встречи с премьером Малайзии.

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