Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу.

Ранее CNN сообщал, что спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют присутствовать на возможных переговорах России и Украины в Стамбуле, но выступят в качестве наблюдателей.

В ночь на 11 мая 2025 года президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, прерванные в 2022 году, без предварительных условий, подчеркнув, что Россия готова обсуждать прекращение огня на переговорах. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично приехать в Стамбул 15 мая и встретиться с Путиным.

Кремль подтвердил, что российская делегация будет в Стамбуле 15 мая, но состав не раскрыт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать участников, отметив, что это объявит Путин, «когда сочтет нужным».