Кто поджигает Ливию?

В Триполи спустя сутки возобновились столкновения противоборствующих группировок. Силы Аппарата поддержки стабильности при президентском совете Ливии развернуты на некоторых въездах в Триполи, в том числе на дороге, ведущей к аэропорту Митига, и штаб-квартире Аппарата.
Есть то, что называется «черной магией» Кремля. Судите сами: встретились некоторое время назад в Москве Сергей Лавров и командующий суданскими SDF Дагло, переговорили – и в Судане вспыхнула гражданская война, которая с переменным успехом длится до сих пор. Провел накануне нынешнего парада 9 мая Владимир Путин встречу с командующим ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, посадил его на трибуну для почетных гостей, – полыхнула Ливия.
А началось все утром 12 мая, когда неизвестные убили главу Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при президентском совете Ливии Абд аль-Гани аль-Кикли. Причем – предварительно выманив его на встречу с представителями одной из повстанческих группировок.
Убитый – не просто один из руководителей одного из ливийских ополчений, а фигура очень авторитетная, к тому же – последовательный сторонник международно признанного правительства Ливии, которое возглавляет премьер Абд аль-Хамид ад-Дбейба. Проще говоря – убитый был костью в горле у «фельдмаршала» Халифы Хафтара. В ходе ливийской гражданской войны им неоднократно приходилось встречаться на поле боя – и всякий раз эти встречи заканчивались для Хафтара печально.
И не потому, что аль-Кикли был таким уж выдающимся военачальником – для победы над Хафтаром особых военных талантов и не требуется. Просто аль-Кикли всегда тесно сотрудничал с Турцией, инструкторы и оружие, предоставленные ему Анкарой, и были залогом того, что он бил «фельдмаршала» Хафтара и в хвост, и в гриву.
За свою лояльность ПНЕ, международно признанному правительству аль-Дбейбы, он получил под свой контроль электроэнергетическую компанию General Electricity, а также Управление безопасности государственных объектов — единственную организацию, уполномоченную контролировать безопасный перевод денежных средств между ведущими банками в Триполи и Центральным банком Ливии. Кроме того, он создал обширную бизнес-сеть в Триполи, работающую в секторах торговли, логистики и розничной торговли. Обычное для Ливии дело: хочешь обеспечить лояльность фигуры такого уровня – отдай ему прибыльный бизнес, который бы позволил ему кормить свой клан. Повседневные реальности арабского Востока.
И аль-Кикли взятые на себя обязательства перед ПНЕ полностью исполнял, раз за разом отвергая щедрые посулы посылаемых к нему эмиссаров Хафтара. И не в силу какой-то особой порядочности, не позволяющей нарушить ему данное слово – а просто потому, что в деятельности ПНЕ и ее связях с Турцией он видел для себя вполне весомые выгоды.
Теперь он убит, а в Триполи вооруженные столкновения между противоборствующими группировками вполне могут затянуться. Поскольку наследство убитого само себя не разделит, «наследников» много. Вряд ли эти столкновения примут масштабный характер, у ПНЕ достаточно ресурсов для их подавления – но в том-то и опасность таких ситуаций, что при желании их можно и раздуть. Когда SDF, заручившись авансом Москвы, которой до зарезу нужна была база в Судане, подняли мятеж – поначалу ведь тоже казалось, что за пару недель центральная власть наведет порядок.
В Ливии же ставка Москвы выше – ей нужна полноценная военная авиабаза и место для дислоцирования подразделений «Африканского корпуса». Что Хафтар и пообещал в ходе личной встречи российскому министру обороны Андрею Белоусову накануне приема у Владимира Путина. Не бесплатно, понятное дело, пообещал, ну да платить Хафтару под его обещания для Кремля не впервой. Пусть он ни одно из них толком так и не выполнил – но вдруг на этот раз получится?