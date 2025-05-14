Кто поджигает Ливию?

В Триполи спустя сутки возобновились столкновения противоборствующих группировок. Силы Аппарата поддержки стабильности при президентском совете Ливии развернуты на некоторых въездах в Триполи, в том числе на дороге, ведущей к аэропорту Митига, и штаб-квартире Аппарата. Есть то, что называется «черной магией» Кремля. Судите сами: встретились некоторое время назад в Москве Сергей Лавров и командующий суданскими SDF Дагло, переговорили – и в Судане вспыхнула гражданская война, которая с переменным успехом длится до сих пор. Провел накануне нынешнего парада 9 мая Владимир Путин встречу с командующим ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, посадил его на трибуну для почетных гостей, – полыхнула Ливия. А началось все утром 12 мая, когда неизвестные убили главу Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при президентском совете Ливии Абд аль-Гани аль-Кикли. Причем – предварительно выманив его на встречу с представителями одной из повстанческих группировок.

Убитый – не просто один из руководителей одного из ливийских ополчений, а фигура очень авторитетная, к тому же – последовательный сторонник международно признанного правительства Ливии, которое возглавляет премьер Абд аль-Хамид ад-Дбейба. Проще говоря – убитый был костью в горле у «фельдмаршала» Халифы Хафтара. В ходе ливийской гражданской войны им неоднократно приходилось встречаться на поле боя – и всякий раз эти встречи заканчивались для Хафтара печально. И не потому, что аль-Кикли был таким уж выдающимся военачальником – для победы над Хафтаром особых военных талантов и не требуется. Просто аль-Кикли всегда тесно сотрудничал с Турцией, инструкторы и оружие, предоставленные ему Анкарой, и были залогом того, что он бил «фельдмаршала» Хафтара и в хвост, и в гриву. За свою лояльность ПНЕ, международно признанному правительству аль-Дбейбы, он получил под свой контроль электроэнергетическую компанию General Electricity, а также Управление безопасности государственных объектов — единственную организацию, уполномоченную контролировать безопасный перевод денежных средств между ведущими банками в Триполи и Центральным банком Ливии. Кроме того, он создал обширную бизнес-сеть в Триполи, работающую в секторах торговли, логистики и розничной торговли. Обычное для Ливии дело: хочешь обеспечить лояльность фигуры такого уровня – отдай ему прибыльный бизнес, который бы позволил ему кормить свой клан. Повседневные реальности арабского Востока.