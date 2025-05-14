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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Азербайджан обозначил формат переговоров с Ереваном

19:38 1264

Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог с Арменией по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы в Люксембурге.

При этом Мамедов подчеркнул, что «главным условием подписания текста Соглашения об установлении мира является необходимость внесения изменений в Конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана».

Также отмечена «необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и надлежащих структур».

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