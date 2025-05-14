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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

НАТО расхваливает Турцию

19:53 740

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии агентству Anadolu отметил возможность улучшения ситуации в Украине в ближайшие дни, комментируя перспективу мирных переговоров в Стамбуле.

«Я думаю, что на этой неделе, но также и в следующие 10 дней, две недели, есть возможность действительно улучшить ситуацию в Украине. Под руководством, конечно, президента (Украины Владимира) Зеленского, но также под большим влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль», - сказал Рютте.

При этом генсек высоко оценил роль Анкары в мирных переговорах в Стамбуле, направленных на прекращение российско-украинской войны, говорится в сообщении. Он также подчеркнул важность оборонной промышленности Турции для НАТО.

Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Анкаре и сообщил о договоренности между ними вместе полететь в Стамбул, если туда прибудет глава Кремля Владимир Путин.

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