В России предложили заменить мигрантов роботами

России не нужны центры адаптации мигрантов — вместо этого государству следует вкладываться в роботизацию производства для устранения дефицита кадров, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Я бы лично как промышленник сегодня деньги направил на автоматизацию и роботизацию, а не создавал бы какие-то резервации с адаптацией иностранных граждан. Это бы обеспечило стране прорыв вперед», — сказал он.

Сенатор отметил, что в принципе сомневается в эффективности программ адаптации мигрантов. Пилотные центры для обучения приезжих русскому языку и традициям скоро откроются в Кемеровской и Челябинской областях, Татарстане, Якутии и Хабаровском крае.

«Как можно за определенный период времени перевоспитать уже взрослых мужчин или взрослых женщин? Понятно, с какой культуры они к нам едут, и понятно уже с чем», — отметил Муратов, не пояснив свою мысль, однако добавил, что «роботы не болеют, не хулиганят, не пьют, не дебоширят и не насилуют».