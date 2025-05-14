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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

В России предложили заменить мигрантов роботами

20:19 384

России не нужны центры адаптации мигрантов — вместо этого государству следует вкладываться в роботизацию производства для устранения дефицита кадров, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Я бы лично как промышленник сегодня деньги направил на автоматизацию и роботизацию, а не создавал бы какие-то резервации с адаптацией иностранных граждан. Это бы обеспечило стране прорыв вперед», — сказал он.

Сенатор отметил, что в принципе сомневается в эффективности программ адаптации мигрантов. Пилотные центры для обучения приезжих русскому языку и традициям скоро откроются в Кемеровской и Челябинской областях, Татарстане, Якутии и Хабаровском крае.

«Как можно за определенный период времени перевоспитать уже взрослых мужчин или взрослых женщин? Понятно, с какой культуры они к нам едут, и понятно уже с чем», — отметил Муратов, не пояснив свою мысль, однако добавил, что «роботы не болеют, не хулиганят, не пьют, не дебоширят и не насилуют».

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