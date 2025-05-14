Ватикан не советует Папе Римскому ехать в Киев

Папе Льву XIV преждевременно ехать в Киев, заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. По его словам, Папа Римский будет думать о предложении украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину.

«Я не думаю, что даже он скажет «да» или «нет» в этот момент», – добавил Паролин.

Ранее сообщалось, что Лев XIV планирует посетить Украину в рамках своего первого зарубежного турне.

Понтифик уже получил приглашения от ряда стран, среди которых Турция, Украина и Перу. Первое официальное приглашение Папа получил от президента Украины Владимира Зеленского, который в телефонном разговоре призвал понтифика посетить Киев с апостольским визитом.

«Такой визит принесет настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу», — написал Зеленский. Президент поблагодарил Папу за поддержку Украины и усилия Ватикана в возвращении депортированных в Россию детей.

Вопрос о том, посетит ли Папа только Киев или также Москву, остается открытым. Предшественник Льва XIV, Папа Франциск, неоднократно подчеркивал важность визита в обе столицы.