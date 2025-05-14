USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Ватикан не советует Папе Римскому ехать в Киев

20:29 226

Папе Льву XIV преждевременно ехать в Киев, заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. По его словам, Папа Римский будет думать о предложении украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину.

«Я не думаю, что даже он скажет «да» или «нет» в этот момент», – добавил Паролин.

Ранее сообщалось, что Лев XIV планирует посетить Украину в рамках своего первого зарубежного турне. 

Понтифик уже получил приглашения от ряда стран, среди которых Турция, Украина и Перу. Первое официальное приглашение Папа получил от президента Украины Владимира Зеленского, который в телефонном разговоре призвал понтифика посетить Киев с апостольским визитом.

«Такой визит принесет настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу», — написал Зеленский. Президент поблагодарил Папу за поддержку Украины и усилия Ватикана в возвращении депортированных в Россию детей.

Вопрос о том, посетит ли Папа только Киев или также Москву, остается открытым. Предшественник Льва XIV, Папа Франциск, неоднократно подчеркивал важность визита в обе столицы.

Россия заочно арестовала популярного видеоблогера Гусейна Гасанова
Россия заочно арестовала популярного видеоблогера Гусейна Гасанова
19:17 2454
Украина готова и без Путина
Украина готова и без Путина ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 5258
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема
17:10 3887
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
18:24 1433
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
18:18 3582
Громкие заявления лидера Германии
Громкие заявления лидера Германии ОБНОВЛЕНО 18:11
18:11 4135
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему? Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
15:41 5306
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине видео; обновлено 17:06
17:06 3372
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 5215
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 5893
Что за послание президент Бразилии привез Путину?
Что за послание президент Бразилии привез Путину? обновлено 18:08
18:08 4864

ЭТО ВАЖНО

Россия заочно арестовала популярного видеоблогера Гусейна Гасанова
Россия заочно арестовала популярного видеоблогера Гусейна Гасанова
19:17 2454
Украина готова и без Путина
Украина готова и без Путина ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 5258
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана
Израиль проиграл Турции в Сирии. Трамп выбрал Эрдогана главная тема
17:10 3887
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
Трамп отправляет Уиткоффа и Рубио в Стамбул
18:24 1433
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
Путин: «Один трон для царя, другой для царицы…»
18:18 3582
Громкие заявления лидера Германии
Громкие заявления лидера Германии ОБНОВЛЕНО 18:11
18:11 4135
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему?
Пезешкиан не принял приглашение Путина. Почему? Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
15:41 5306
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине
Трамп анонсирует «хорошие новости» по Украине видео; обновлено 17:06
17:06 3372
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
От Баку до Чикаго: как азербайджанец построил один из самых быстрорастущих бизнесов в Америке
16:00 5215
Путин в Стамбул не поедет
Путин в Стамбул не поедет Эксклюзив
14:07 5893
Что за послание президент Бразилии привез Путину?
Что за послание президент Бразилии привез Путину? обновлено 18:08
18:08 4864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться