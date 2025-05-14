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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Российские автомобили оказались собраны из китайских и турецких деталей

20:49 1434

Контролирующий «АвтоВАЗ» Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт России (НАМИ) неожиданно раскрыл необычайно низкие показатели локализации и импортозамещения российских машин.

В презентации на форуме IMAF аналитик НАМИ Александр Горчаков сообщил, что лучшим показателем локализации обладает Lada Granta, которая локализована на 45,7%. При этом глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее утверждал, что машина «практически на 100%» локализована, а линейка Lada — более 90%. Другие производители машин показали еще худшие цифры: Sollers (включая УАЗ) локализован на 27,2%, три китайских производителя — Haval на 15,1%, «Москвич» (JAC) — 7,6%, AGR (Tenet) — 6,6%.

При этом Китай зарабатывает и на деталях «АвтоВАЗа». После введения санкций и ухода французской группы Renault, которая контролировала «АвтоВАЗ», российскому автогиганту пришлось искать новых поставщиков компонентов, которыми стали Китай и Турция.

Результатом такого сотрудничества России с Китаем на «АвтоВАЗе» недовольны. Автоконцерн обвинил Китай в «беспрецедентном демпинге», призвал начать расследование и утверждал, что китайцы выводят из России 89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей. Продукция китайского автопрома «угнетает» продажи «АвтоВАЗа», заявил руководитель компании Максим Соколов. В феврале он сообщил, что у него на складах скопилось 100 тысяч нераспроданных машин при норме 60 тысяч. «АвтоВАЗу» в майские праздники (с 28 апреля по 12 мая) пришлось остановить производство своей самой популярной модели — Lada Granta.

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