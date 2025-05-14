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Путин в Стамбул не поедет
Новость дня
Путин в Стамбул не поедет

Между Эстонией и Россией чуть не вспыхнул бой

ВИДЕО
21:09 2310

Эстонский флот и авиация НАТО попытались захватить в Балтийском море нефтяной танкер под флагом Габона, который следовал в российский порт. Инцидент произошёл в акватории Финского залива.

Утверждается, что эстонские военные пытались заставить гражданское судно выйти из международных вод и последовать за ними в территориальные воды Эстонии, где они имели бы полное право его задержать. Для этого ВМС Эстонии начали угрожать судну тараном и дважды попытались высадить десант с вертолёта, а также воспользовались поддержкой тактической авиации.

Однако экипаж судна отказался пустить эстонских военных на борт, а российский истребитель Су-35 вынудил эстонский флот отказаться от своих намерений.

После этого Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и вызвала временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в МИД, где ему была вручена нота протеста.

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