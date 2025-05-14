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Путин в Стамбул не поедет
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Путин в Стамбул не поедет

Британец по ошибке просидел 38 лет в тюрьме

21:14 998

Апелляционный суд Великобритании отменил обвинения в убийстве в отношении мужчины, который по ошибке провел 38 лет в тюрьме. Это считается самой длительной судебной ошибкой в истории страны, пишет Guardian.

Питер Салливан, которому сейчас 68 лет, был ошибочно осужден в 1987 году за убийство молодой женщины на северо-западе Англии. Он всегда настаивал на своей невиновности, а его адвокаты дважды пытались оспорить приговор, но без успеха.

Новые анализы, проведенные по указанию Комиссии по пересмотру уголовных дел (CCRC), показали, что ДНК Салливана отсутствует в образцах, собранных с места преступления. Вместо этого обнаруженные следы принадлежали другому неизвестному мужчине. Теперь Салливан готовится к освобождению из тюрьмы.

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